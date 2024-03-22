Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor'la karşılaşacak

TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor'la karşı karşıya gelecek.

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında Kelkit Hürriyetspor'u konuk edecek. Yenilmezlik serisi ve taraftarının kenetlenmesiyle zirve yürüyüşüne devam eden Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor maçına önemli eksiklerle çıkacak. Teknik direktör Bülent Yenihayat, Metin Peker, Mesut Saray ve Mert Altınöz kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yaparak kampa girecek olan Elazığspor'da tek hedef taraftarlarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmak.

24 Mart Pazar günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Zonguldak bölgesi C klasman hakemi Hakan Ergin yönetecek. - ELAZIĞ