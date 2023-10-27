Elazığspor, Karşıyaka karşısında

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 8. haftasında deplasmanda Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 2. Grubun 8. haftasında 3Gen Holding Elazığspor deplasmanda Karşıyaka ile karşılaşacak. Grupta geçtiğimiz haftayı bay olarak geçen ve yeni teknik direktörü Bülent Yenihayat'la üst sıralara bir an önce tırmanmak isteyen bordo-beyazlı ekip, sabah saatlerinde İzmir'e gitti. Silifke Belediyespor maçında kırmızı kart gören orta saha Soner Birinci cezası nedeniyle kafilede yer almazken, sakatlığını atlatan ve takımla hafta içi çalışan Beykan Şimşek maç kadrosunda yer aldı.

Teknik Direktör Bülent Yenihayat şu futbolcuları tercih etti:

"Mesut Saray, Bahattin Köse, Hakan Canbazoğlu, Metin Peker, Fatih Kıran, Beykan Şimşek, Murat Torun, Mehmet Eksik, Yiğit Kafkasyalı, Burak Yamaç, Berşan Yavuzay, Hasan Ekici, Hüseyin Turunç, Mehmet Ablay, Mert Altınöz, Mikail Koçak, Yağızcan Erdem, Cengizhan Akgün, Denizhan Akkuş, Çağrı Yağız Yasak ve Burhan Arman."

Averajla grubun zirvesinde yer alan ve şampiyonluk adayı olan iki takımı karşı karşıya getirecek olan Karşıyaka - 3Gen H. Elazığspor maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Kritik maçı Gümüşhane bölgesinden C klasman hakemi Şahin Berker yönetecek. - ELAZIĞ