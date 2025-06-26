Elazığspor Kaptanları Şampiyonluk Mesajı Verdi

Elazığspor Kaptanları Şampiyonluk Mesajı Verdi
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Elazığspor'un kaptanları Beykan Şimşek ve Ercan Coşkun, yeni sezon öncesinde şampiyonluk hedefiyle ilgili güçlü mesajlar verdiler. Beykan, 'Bu sene tek hedefimiz şampiyon olmak' derken, Ercan ise 'Hep birlikte o kupayı kaldıracağız' ifadelerini kullandı.

Elazığspor'un iç transferde yeniden anlaşmaya vardığı takım kaptanları Beykan Şimşek ile Ercan Coşkun, şampiyonluk mesajları verdi.

TFF 2. Lig'de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor'da takım kaptanları Beykan Şimşek ile Ercan Coşkun açıklamalarda bulundu. Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Beykan, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Birlikte çok şey paylaştık, ben sizden biri oldum, siz bana sahip çıktınız, sevdiniz, saygı duydunuz. Bu sene tek bir hedef var yarım kalan hikayemizi tamamlamak ve şampiyon olmak. Geçen sene bir şampiyonluk sözü verdim, onu bu sene hep birlikte gerçekleştireceğiz ama bize yetmeyecek sizlere bu kulübe layık olan yer süper lig ve oraya bu şanlı arma ile tekrar yükselmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Stoper Ercan Coşkun ise paylaşımında, "Bu şehirde camiaya, taraftarlara şampiyonluk sözüm var. Formasını giydiğim bu büyük kulüp için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim. Mücadelemiz bitmedi, hedefimiz belli; hep birlikte o kupayı kaldıracağız. Şimdi daha güçlü bir şekilde devam" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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