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Elazığspor, kalecileri Hakan Canbazoğlu ve Yiğit Kafkasyalı ile yola devam edecek

Spor Haberleri

Yeni sezon için hazırlıklarına Kocaeli Kartepe'de devam eden Elazığspor, kalecileri Hakan Canbazoğlu ve Yiğit Kafkasyalı ile yola devam eden kararı aldı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 3Gen Holding Elazığspor, transfer çalışmalarını da büyük titizlikle devam ettiriyor. Takımın transfer gündeminde yer alan mevkilerden olan kaleci pozisyonu için bir çok isim gündeme gelse de Bordo-Beyazlılar bu pozisyona transfer yapmayı düşünmüyor. Herhangi bir sakatlık durumu yaşanmadığı takdirde 3Gen Holding Elazığspor, son 1.5 sezonda kaleyi koruyan Hakan Canbazoğlu - Yiğit Kafkasyalı ikilisiyle ligde mücadele edecek.

Yeni sezon için hazırlıklarına Kocaeli Kartepe'de devam eden Elazığspor, kalecileri Hakan Canbazoğlu ve Yiğit Kafkasyalı ile yola devam eden kararı aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 3Gen Holding Elazığspor, transfer çalışmalarını da büyük titizlikle devam ettiriyor. Takımın transfer gündeminde yer alan mevkilerden olan kaleci pozisyonu için bir çok isim gündeme gelse de Bordo-Beyazlılar bu pozisyona transfer yapmayı düşünmüyor. Herhangi bir sakatlık durumu yaşanmadığı takdirde 3Gen Holding Elazığspor, son 1.5 sezonda kaleyi koruyan Hakan Canbazoğlu - Yiğit Kafkasyalı ikilisiyle ligde mücadele edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hakan Canbazoğlu Elazığspor Kocaeli Spor Haberler

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