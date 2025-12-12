TFF 2. Lig: Elazığspor: 4 İnegölspor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor, evinde İnegölspor'u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Fuat, Erkan (iki kez) ve Samed Ali kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında Elazığspor, evinde İnegölspor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Berk Güçlü, Batuhan Sarıgül
Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Bünyamin dk. 90), Hakan Yavuz (Yasin Arda dk. 90), Enes Soy (Kerem dk. 80), Maksut Taşkıran (Samed Ali dk. 65), Mehmet Yılmaz (Haluk Mustafa dk. 65), Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Hasan dk. 71), Özcan Aydın (Hüseyin dk. 71), Taha Recep Cebeci, Orhan Aktaş (Ozan Can dk. 85), Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Goller: Fuat (dk. 18), Erkan (dk. 25 ve 90), Samed Ali (dk. 67) (Elazığspor), Taner (dk. 6), Özcan (dk. 45) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Maksut, Halil İbrahim, Samed Ali (Elazığspor), İbrahim, Taner, Enes (İnegölspor) - ELAZIĞ