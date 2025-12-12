Haberler

TFF 2. Lig: Elazığspor: 4 İnegölspor: 2

TFF 2. Lig: Elazığspor: 4 İnegölspor: 2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor, evinde İnegölspor'u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Fuat, Erkan (iki kez) ve Samed Ali kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında Elazığspor, evinde İnegölspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Berk Güçlü, Batuhan Sarıgül

Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Bünyamin dk. 90), Hakan Yavuz (Yasin Arda dk. 90), Enes Soy (Kerem dk. 80), Maksut Taşkıran (Samed Ali dk. 65), Mehmet Yılmaz (Haluk Mustafa dk. 65), Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Hasan dk. 71), Özcan Aydın (Hüseyin dk. 71), Taha Recep Cebeci, Orhan Aktaş (Ozan Can dk. 85), Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz

Goller: Fuat (dk. 18), Erkan (dk. 25 ve 90), Samed Ali (dk. 67) (Elazığspor), Taner (dk. 6), Özcan (dk. 45) (İnegölspor)

Sarı kartlar: Maksut, Halil İbrahim, Samed Ali (Elazığspor), İbrahim, Taner, Enes (İnegölspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title