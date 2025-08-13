Elazığspor, Haluk Mustafa Tan'ı Kiraladı

Seza Çimento Elazığspor, Samsunsporlu genç sağ bek Haluk Mustafa Tan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

Elazığspor, sağ bek Haluk Mustafa Tan ile resmi sözleşme imzaladı.

Seza Çimento Elazığspor, Samsunsporlu genç sağ bek Haluk Mustafa Tan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor'dan profesyonel futbolcu Haluk Mustafa Tan ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

