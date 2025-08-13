Elazığspor, Haluk Mustafa Tan'ı Kiraladı

Elazığspor, sağ bek Haluk Mustafa Tan ile resmi sözleşme imzaladı.

Seza Çimento Elazığspor, Samsunsporlu genç sağ bek Haluk Mustafa Tan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor'dan profesyonel futbolcu Haluk Mustafa Tan ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ