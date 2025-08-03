Elazığspor, Gol Gohar Sirjan ile 2-2 Berabere Kaldı
Elazığspor, Erzurum kampındaki ikinci hazırlık maçında İran 1. Lig ekibi Gol Gohar Sirjan ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan ekip, ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamayarak maçtan beraberlikle ayrıldı.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Elazığspor, Erzurum kampındaki ikinci hazırlık maçında İran 1. Lig ekibi Gol Gohar Sirjan ile 2-2 berabere kaldı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Elazığspor, ikinci hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı. İlk maçında Sarıyer'i 1-0 yenen bordo-beyazlılar ikinci hazırlık maçında İran 1. Lig ekibi Gol Gohar Sirjan ile karşılaştı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını Halil İbrahim ve Beykan'ın golleriyle 2-1 önde kapatan Elazığspor, ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Teknik Direktör Fırat Gül maçta tüm futbolculara şans verdi. - ELAZIĞ