Haberler

Elazığspor Feyyaz Belen'i açıkladı

Elazığspor Feyyaz Belen'i açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Elazığspor, Mert Örnek'in ardından tecrübeli futbolcu Feyyaz Belen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığspor, Mert Örnek'in ardından Feyyaz Belen transferini de açıkladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, Mert Örnek'in ardından Feyyaz Belen'in transfer edildiğini de açıkladı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Feyyaz Belen ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Feyyaz Belen'e ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu; kariyerinde bir çok takımda forma giydi ve toplamda 3 şampiyonluk elde etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 gün önce evlenmişlerdi! Ünlü şarkıcı ilk çocuğuna hamile

20 gün önce evlenmişlerdi! Balayında çocuk müjdesi geldi

Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti