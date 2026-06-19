Elazığspor Feyyaz Belen'i açıkladı
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Elazığspor, Mert Örnek'in ardından tecrübeli futbolcu Feyyaz Belen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Elazığspor, Mert Örnek'in ardından Feyyaz Belen transferini de açıkladı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, Mert Örnek'in ardından Feyyaz Belen'in transfer edildiğini de açıkladı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Feyyaz Belen ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Feyyaz Belen'e ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.
Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu; kariyerinde bir çok takımda forma giydi ve toplamda 3 şampiyonluk elde etti. - ELAZIĞ