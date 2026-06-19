Elazığspor Feyyaz Belen'i açıkladı

Elazığspor, Mert Örnek'in ardından Feyyaz Belen transferini de açıkladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, Mert Örnek'in ardından Feyyaz Belen'in transfer edildiğini de açıkladı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Feyyaz Belen ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Feyyaz Belen'e ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu; kariyerinde bir çok takımda forma giydi ve toplamda 3 şampiyonluk elde etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı