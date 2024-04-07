Elazığspor, evinde Bulvarspor'u 3-1 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde Bulvarspor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Mehmet Ali Keskin, Orhun Aydın Duran
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu (Yiğit dk. 46), Mehmet Eksik, Hasan Ekici, Çağrı Yağız Yasak, Mesut Saray (Mehmet Ablay dk. 80), Berşan Yavuzay, Metin Peker, Yağızcan Erdem, Mikail Koçak (Fatih dk. 50), Beykan Şimşek (Burhan dk. 80), Bahattin Köse (Murat Torun dk. 67)
K. Bulvarspor: Furkan Yardım, Oğuzcan Çalışkan, Anıl Emre Yılmaz, Emir Kaan Arslan (Furkan Çetinkaya dk. 83), Vural Altan, Ali Efe Çördek (Osman dk. 46), Umut Sönmez (Ahmet Kağan dk. 83), Kaan Güdü, Yiğit Canguru, Furkan Çölik (Ali Can dk. 83), Samet Eker (Ferhat dk. 67)
Goller: Bahattin (dk. 5), Mesut (dk. 37), Beykan (dk. 78) (Elazığspor), Ahmed Kağan (dk. 90) (Bulvarspor)
Sarı kartlar: Beykan (Elazığspor), Oğuzcan (Bulvarspor) - ELAZIĞ