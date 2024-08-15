Elazığspor, Erzurum kampını tamamlayarak izne ayrıldı

Elazığspor'da 2024-2025 sezonu öncesi Erzurum'da yapılan 2. etap kampı sona erdi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Çimentaş Elazığspor'da Erzurum kampı sona erdi. 1. etap kampını Elazığ'da ikinci etap kampını ise Erzurum'da yapan Bordo-Beyazlılar hazırlıklarını tamamlayarak izne ayrıldı. 3 gün tatil yapacak olan teknik heyet ve futbolcular pazar günü Elazığ'da toplanarak sezonun ilk haftasında evinde oynayacağı Karaman FK maçı hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ