Elazığspor, Efeler 09 SFK'yı 1-0 yenerek galibiyetini sürdürdü
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TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Efeler 09 SFK'yı 1-0 yendi. Maçta golü atan oyuncu Çağrı oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Efeler 09 SFK'yı 1-0 yendi.
Hakemler: Cihan Ölmez, Mehmet Yılmaz Çalışır, Ömer Akman
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Burak Yamaç, Çağrı Yağız Yasak (Hasan dk. 83), Mesut Saray (Yağızcan dk. 60), Berşan Yavuzay, Metin Peker, Mert Altınöz (Fatih Kıran dk. 60), Burhan Arman (Mehmet Eksik dk. 90), Mikail Koçak, Beykan Şimşek, Bahattin Köse (Cengizhan dk. 90)
Efeler 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit, Köksal Ayaydın (Ömer dk. 46, Furkan dk. 81), Enescan Özdemir (Soner dk. 61), Furkan Külekci, Sabutay Alper Bayülken, Burak Özbakır (Atakan dk. 46), Muhammed Fatih Kunat, Tuğay Adamcıl, Hakan Can Durdu, Uğur Çetinkaya, Tayyip Mevlüt Kaya (Mert Efe dk. 61)
Gol: Çağrı (dk. 25) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Metin, Burak, Mesut, Mert, Beykan, Hakan (Elazığspor), Atakan (Efeler 09 SFK) - ELAZIĞ