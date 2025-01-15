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Elazığspor'dan Squid Game Temalı Transfer Tanıtımı

Elazığspor'dan Squid Game Temalı Transfer Tanıtımı
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Elazığspor, yeni transferlerini tanıtmak amacıyla popüler Squid Game dizisini ve Elazığ'ın geleneksel kürsübaşı geleneğini harmanladığı bir video klip hazırladı. Tanıtım videosu futbol dünyasında büyük ilgi gördü.

Elazığspor, yeni transferlerini tanıtmak için Squid Game dizisi ve Elazığ'ın asırlık kürsübaşı geleneğini bir araya getirdiği video klip hazırladı. Modern ve geleneksel unsurların harmanlandığı bu tanıtım, hem taraftarların hem de futbol dünyasının büyük beğenisini kazandı.

Elazığspor, 2024-2025 ara transfer döneminde yeni transferlerini hem modern hem de geleneksel dokunuşlarla tanıttı. Kulüp, büyük ses getiren bir video klipte popüler Squid Game dizisi ve Elazığ'a özgü asırlık kürsübaşı geleneğini bir araya getirerek taraftarlarını heyecanlandırmayı başardı. Tanıtım videosunda, Squid Game dizisinin gerilim dolu atmosferi, Elazığ'ın otantik kürsübaşı kültürüyle harmanlandı. Dizideki ikonik müzikler ve dikkat çekici sahne geçişleri, yöresel ezgiler ve sıcak bir kürsübaşı ortamıyla birleştirildi. Videoda sahne alan yeni transferler Muhammet Ömer Çakı, Muhammer Yıldırım ve Muhammed Gönülaçar da bu özgün tanıtımın odak noktası oldu. Oyuncular, Squid Game temasına uygun, kürsübaşı geleneği çevresinde Elazığspor formalarına kavuştu anlar dikkat çekti.

Elazığspor tanıtımla ilgili yaptığı açıklamada sosyal medyada ise "Oyun yeni başlıyor" ve "Gakgoşlar diyarına hoş geldiniz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yeni transferlerden Muammer Yıldırım, çaldığı saz eşliğinde "Yüksek Minarede Kandiller Yanar" türküsünü seslendirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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