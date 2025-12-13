Elazığspor'dan olaylara ilişkin açıklama

Elazığ spor Kulübü, İnegöl spor maçında protokol tribünde yaşanan olaylar hakkında bir açıklama yaptı.

Elazığ spor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında İnegöl spor'u konuk etti. Maçta İnegöl spor'un skoru 2-2'ye getirmesi sonucu protokol tribünde bazı olaylar yaşandı. Olaylar sonrası İnegöl spor resmi sayfası üzerinden sehpa figürü paylaşarak imalı bir paylaşım yaptı. Elazığ spor kulübü de resmi sayfası üzerinden bir açıklama yayımlayarak olaya ilişkin detayları paylaştı.

Açıklamada, "Dün oynanan ve takımımızın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan İnegöl spor karşılaşması boyunca, tribünlerde ve taraftarlar arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Karşılaşmanın skorunun 2-2'ye gelmesinin ardından, İnegöl spor Yönetim Kurulu üyelerinin futbolcu eşlerimizin yanında protokol tribününe doğru tahrik edici sevinç gösterilerinde bulunması üzerine, protokol tribününde bulunan İnegöl spor yöneticileri ile misafir seyirciler arasında kısa süreli ve sözlü bir tartışma yaşanmıştır. Bu tartışmanın ardından, ne yazık ki istenmeyen bazı olaylar meydana gelmiştir. Yaşananlara ilişkin tüm görüntüler Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından incelenmekte olup, gerekli işlemler yürütülmektedir. Kamuoyuna yansıyan sehpa atılması olayı, Yönetim Kurulu üyelerimiz veya protokol tribününde bulunan yöneticilerimizle hiçbir şekilde ilişkilendirilemez. Bu durum, mevcut görüntülerle de açıkça ortadadır. Maç sonrasında İnegöl spor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan ve 'İnegöl'de o sehpaları göreceksiniz' ifadelerini içeren tehditkar paylaşım, sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırıdır. Bu tür söylemler yalnızca gerilimi artırmakta ve camialar arasında gereksiz husumet oluşturmaktadır. Elazığ, spor kültürü ve misafirperverliğiyle bilinen bir şehirdir. Nitekim İnegölspor, bu sezon şehrimizde ağırladığımız 8. kulüp olmuş; bugüne kadar misafir ettiğimiz tüm kulüpler en iyi şekilde karşılanmış ve uğurlanmıştır. Yönetim Kurulumuzun, İnegölspor Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu ile herhangi bir sorunu olmamıştır. Elazığspor Kulübü olarak, sahada mücadelenin; tribünlerde ise centilmenlik, sağduyu ve karşılıklı saygının esas alınması gerektiğine inanıyor, tüm spor kamuoyunu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ