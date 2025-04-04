Elazığspor'dan Hakem Hatalarına Sert Tepki

Erteleme maçında 68 Aksarayspor'u 3-1 yenen Elazığspor hazırladığı video ile hakem hatalarına tepki gösterdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup erteleme maçında 68 Aksarayspor'u 3-1 yenerek zirve takibine devam eden Elazığspor'da yönetim ve taraftarlar hakem hatalarına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ligin kritik maçlarından biri olan Motolux 68 Aksarayspor karşılaşmasında, takımımızın bariz şekilde iki golü iptal edilmiştir. Bu pozisyonlar, ofsayt tartışmasına dahi açık olmayan net pozisyonlar olmasına rağmen, maçın hakemleri tarafından ofsayt kararı verilmiştir. Bu durum, futbol kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur. ya hakemler ofsayt kuralını doğru yorumlayamamış ya da bilinçli şekilde hatalı kararlar almıştır. Her iki ihtimal de Türk futbolu adına endişe vericidir. Böylesine kritik bir karşılaşmanın bu denli hatalı kararlarla yönetilmesi, hakem kararlarının güvenilirliğini sorgulatmaktadır. Maçı yöneten hakemlerin bu kararları hangi kriterlere göre verdikleri ve ilgili denetimlerden nasıl geçtikleri merak konusudur. Türk futbolunun geleceği açısından bu tür hataların tekrar yaşanmaması gerektiğini vurguluyor, konuyu futbol kamuoyunun ve yetkili mercilerin takdirine bırakıyoruz" denildi. - ELAZIĞ