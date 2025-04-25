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Elazığspor'dan Bülent Uygun'un Kızına Başsağlığı Mesajı

Elazığspor'dan Bülent Uygun'un Kızına Başsağlığı Mesajı
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Genç yaşta hayatını kaybeden Teknik Direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için Elazığspor Kulübü bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp, merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek, acılı ailesine sabır ve başsağlığı tercüme etti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Teknik Direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için Elazığspor Kulübü bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti. Elazığspor kulübü de Almina Tude için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Kulübümüzde geçmiş yıllarda teknik direktörlük görevinde bulunan değerli futbol insanı Bülent Uygun'un kıymetli evladı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Bülent hocamız olmak üzere, acılı ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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