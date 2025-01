Elazığspor'da Transfer Gelişmeleri Devam Ediyor

Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat, takımın ara dönemde yaptığı ilk transferi açıkladı ve transferlerin devam edeceğini belirtti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta ara dönem hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çimentaş Elazığspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat, geçen sezonki şampiyonluğa uzanan serüveni peri masalına benzetti. Yenihayat, futbolda geriden gelip şampiyon olan çok takımın olduğunu belirterek, bunu başarabileceklerine inandığını söyledi. Takımın ilk transferini de açıklayan Yenihayat, görüştükleri oyuncular olduğunu belirtti. Geçen sene inanılmaz taraftar desteği olduğunu belirten Yenihayat, "Bu sene de zaman zaman söyledim geçen seneki havadan uzağız. Skorlar bazen kötü gidebilir üst ligde yeni bir takımız 15 tane yeni transfer gelmiş bunların şehre ve kulübe adaptasyonu zor oluyor. Bazı oyuncular alışıyor bazı oyuncular alışamıyorlar şunu bilsinler biz onlar için mücadele edeceğiz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Beraber hareket edip o enerjiyi oluşturabilirsek başa çıkamayacağımız bir şey yok. Geçen sene 10 Ekim itibariyle katıldık biz. Silifke maçıyla başlayan bir serüven geçen seneden 26 maç ve sonunda Play Off finalinde 52 Orduspor ile oynayıp kazanılan bir şampiyonluk var ben hep söylüyorum peri masalı gibi bir sezondu. Bizim grupta Serik ve Aksaray'ın puan avantajı var. Biz sonuna kadar kovalayacağız. Onların hata yaptığı haftalarda biz kazanarak arayı kapatmak istiyoruz. Puan farkları kapanmıştır bunun çok örneği var. Geçen sene biz Batman ile yarıştaydık. Biz başladığımızda sonuncuyduk. Son haftada puan farkı 2'ye düşmüştü. Biz ligi 2. bitirmiştik. Futbolda her şey olabilir. Her zaman sahada bir plan olması gerekiyor. Takımdaşlık çok önemli oradaki takım karakteri çok önemli biraz da o tarafları daha iyi yapabilen sahada doğru planı uygulayabilen takımlar daha başarılı oluyorlar. Bizim grupta Aksaray ve Serik'in bir puan avantajı var ama dediğim gibi futbolda da her şey var. Biz sonuna kadar kovalayacağız. Rakiplerimizin hata yaptığı haftalarda biz kazanarak o arayı kapatmak istiyoruz. Bunun çok örneği var geriden gelip şampiyon olmanın. Bizde inşallah onu gerçekleştiririz" dedi.

Takımın ara dönemdeki transfer gelişmeleri hakkında da konuşan Bülent Yenihayat, "Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Kulüpleriyle alakalı problemleri çözmeye çalışıyoruz. Devre arası transferler kolay olmuyor. Şartlar uygunluğu, oyuncuyla anlaşıp kulüp son anda farklı bir talepte bulunabiliyor. O yüzden titizlikle devam ettiriyoruz. Ömer Çakı takıma katılacak. Onun dışında görüştüğümüz oyuncular var. Resmileştikçe açıklamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ