Elazığspor üçüncü etap kampına Afyon'da başladı

Elazığspor'da üçüncü etap kamp çalışmaları iki günlük iznin ardından Afyon'da başladı.

2026-2027 sezonu hazırlıklarına 15 Temmuz 2026 tarihinde Elazığ'da başlayan Seza Çimento Elazığspor, ilk etap çalışmalarını 23 Temmuz'da tamamladı. Verilen kısa iznin ardından 27 Temmuz'da Afyonkarahisar'da toplanan Bordo-Beyazlı ekip, ikinci etap çalışmalarını da yoğun tempoda sürdürerek tamamladı.

İkinci etabın ardından iki gün izin yapan Elazığspor, bugün yeniden Afyonkarahisar'da toplanarak sezon hazırlıklarının üçüncü etabına başladı. Teknik Direktör Serdar Bozkurt ve teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla üçüncü etap çalışmalarına start veren bordo-beyazlılar, hazırlıklarını 21 Ağustos'a kadar Afyonkarahisar'da sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı