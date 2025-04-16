Elazığspor, Bucaspor 1928 Maçındaki Olaylar Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi

Elazığspor, Bucaspor 1928 maçındaki olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftası'nda İzmir'de oynanan ve 3-0 Elazığspor'un üstünlüğüyle sona eren Bucaspor 1928 maçı sonrası Elazığspor PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 15.04.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu şöyle: "Elazığspor Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Bucaspor 1928-Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 5. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü idarecisi Devran Dilan Elmacı'nın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" - ELAZIĞ