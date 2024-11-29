Elazığspor, Bucaspor 1928 ile Kritik Maça Çıkıyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 14. haftasında Elazığspor evinde Bucaspor 1928 ile kritik bir maça çıkacak

Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 14. haftasında Bucaspor 1928'i konuk edecek. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen bordo-beyazlı ekip, İzmir ekibi karşısında yara sarmak istiyor. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan Elazığspor'da bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sezonu kapatan Burak Aydın ile Burhan Arman'ın ardından sağ bek Berşan Yavuzay sakatlığı, stoper Ercan Coşkun ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Ardahan bölgesinden klasman hakemi Doğu Yılmaz yönetecek. Bordo-beyazlılar bu maç öncesi 24 puanla 6. sırada yer alırken, Bucaspor 1928 26 puanla 4. durumda.

Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK ise hafta sonu deplasmanda Kırşehir FSK ile karşılaşacak. Bu maçı, Mersin bölgesinden klasman hakemi Burak Filik yönetecek. - ELAZIĞ