Nesine 2. Lig: Elazığspor: 3 Beykoz Anadolu: 1

Nesine 2. Lig: Elazığspor: 3 Beykoz Anadolu: 1
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor, evinde Beykoz Anadolu'yu 3-1 mağlup etti. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen maçta, Elazığspor'dan Enes Soy 2 gol atarken, Fuat Bavuk maçın skorunu belirledi. Beykoz Anadolu'nun tek golü ise Muhammed Enes Durmuş'tan geldi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Elazığspor, evinde Beykoz Anadolu'yu 3-1 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Enver Aydın, Berat Binbir, Ahmet Oğuz Yılmaz

Elazığspor: Furkan Köse, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar (Sakıb Aytaç dk. 46), Erkan Eyibil (Samed Ali dk. 82), Enes Soy (Sertaç dk. 72), Maksut Taşkıran (Ali Altınöz dk. 62), Haluk Mustafa Tan, Çağlayan Menderes, Halil İbrahim Sönmez (Kerem Şenyüz dk. 82), Mikail Koçak, Fuat Bavuk

Beykoz Anadolu: Kurtuluş Yurt, Doğan Ateş, Savaş Yorulmaz, Volkan Eğri (Alp Koçaş dk. 83), Muhammed Enes Durmuş (Ahmet Enes dk. 90), Erkan Arda Çağdaş, Reşo Akın (Seyfi Boran dk. 83), Erhan Kara, Efe Geçim (Berat Köşker dk. 70), Görkem Yalçıner, Çağrı Ortakaya

Goller: Enes Soy (dk. 4 ve 66 pen.), Fuat Bavuk (dk. 90) (Elazığspor), Muhammed Enes Durmuş (dk. 53) (Beykoz Anadolu)

Kırmızı kart: Doğan Ateş (dk. 65) (Beykoz Anadolu)

Sarı kartlar: Mikail Koçak, Haluk Mustafa Tan (Elazığspor), Erhan Kara, Efe Geçim (Beykoz Anadolu) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

Türkiye'de inanılmaz olay! 60 dakikada 12 gol yiyince maçı bıraktılar
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

Türkiye'de inanılmaz olay! 60 dakikada 12 gol yiyince maçı bıraktılar
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık