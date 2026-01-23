Haberler

TFF 2. Lig: Elazığspor: 5 MKE Ankaragücü: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 22. haftasında Elazığspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 22. haftasında Elazığspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Sezgin Şahbaz, Erdoğan Çak

Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç (Süleyman dk. 75), Ercan Coşkun, Hakan Yavuz, Sertaç Çam (Samed Ali dk. 69), Enes Soy, Ali Altınöz, Mehmet Yılmaz (Haluk Mustafa dk. 75), Çağlayan Menderes, Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak (Maksut dk. 69)

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Atakan Güner, İsmail Çokçalış, Fatih Arhan, Mahmut Tekdemir (Arda Bayram dk. 64), Muhammet Hüseyin Sevgili, Mervan Yusuf Yiğit, Batuhan Gürsoy (Halil İbrahim dk. 33), Enes Tepecik (Muhammed Ali dk. 74), Osman Çelik (Mücahit Efe dk. 74), Miraç Şimşek (Arda Doğan dk. 64)

Goller: Ali Altınöz (dk. 19), Mehmet Yılmaz (dk. 28), Enes (dk. 59), Fuat (dk. 64), Halil İbrahim (dk. 82) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Mikail Koçak, Halil İbrahim (Elazığspor), İsmail Çokçalış (MKE Ankaragücü) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
