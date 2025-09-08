Haberler

Elazığspor, Ankaragücü'nü 4-1 Yenerek Sezonun İlk Galibiyetini Aldı

Elazığspor, Ankaragücü'nü 4-1 Yenerek Sezonun İlk Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Seza Çimento Elazığspor'un futbolcuları ve taraftarları, dönüş uçuşunda birleşerek coşkulu anlar yaşadı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Seza Çimento Elazığspor'da kafile ve taraftarlar uçakta denk gelince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Maç sonrası Ankara'dan Elazığ'a dönen kafile ile Elazığsporlu taraftarlar uçakta karşılaştı.

Futbolcular ve taraftarlar Ankara Esenboğa havaalanından kalkan uçakla Elazığ'a kadar marşlar okuyup sevindiler. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu kuryesi çıkan avukat tutuklandı

İç çamaşırına gizlemiş! Kameralara yakalanan genç avukat tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.