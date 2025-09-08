Elazığspor, Ankaragücü'nü 4-1 Yenerek Sezonun İlk Galibiyetini Aldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Seza Çimento Elazığspor'un futbolcuları ve taraftarları, dönüş uçuşunda birleşerek coşkulu anlar yaşadı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Seza Çimento Elazığspor'da kafile ve taraftarlar uçakta denk gelince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Maç sonrası Ankara'dan Elazığ'a dönen kafile ile Elazığsporlu taraftarlar uçakta karşılaştı.
Futbolcular ve taraftarlar Ankara Esenboğa havaalanından kalkan uçakla Elazığ'a kadar marşlar okuyup sevindiler. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor