Elazığspor, Amasyaspor FK'yı konuk edecek

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 16. haftasında Amasyaspor FK'yı konuk edecek.

TFF 3. Lig 2. Grupta sezonun ikinci devresi başlıyor. Yaklaşık 1 ay süren ara dönemin ardından takımlar yeniden sahaya inecek. Bu kapsamda Elazığspor sezonun ikinci yarısını Amasyaspor FK maçıyla başlayacak. Sezonun ilk devre son hafta maçında yine evinde karşılaştığı maçta A. Eynesil Belediyespor'u mağlup eden bordo-beyazlı ekip, Amasyaspor FK maçından da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yaparak kampa girecek olan bordo-beyazlı ekipte, eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

21 Aralık Pazar günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Mersin bölgesinden C klasman hakemi Burak Doğru yönetecek. Doğru'nun yardımcılıklarını Hatay bölgesinden Ahmet Fındık ile Mersin bölgesinden Abdullah Polat yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Mersin bölgesinden Fırat Kaçmaz olacak. - ELAZIĞ