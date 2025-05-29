Elazığspor'a Olaylı Maç Cezası: 854 Bin TL ve 5 Maç Seyircisiz

Elazığspor'a olaylı Vanspor FK maçının cezası ağır oldu.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur rövanş maçında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve 56. dakikada yardımcı hakeme atılan madde nedeniyle tatil edilen Elazığspor-Vanspor FK maçının PFDK kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip çeşitli nedenlerden ötürü toplamda 854 bin 400 TL para cezasına, gelecek sezon da 5 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. - ELAZIĞ