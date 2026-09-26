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Elazığspor'a Güzide Gebzespor deplasmanında ayrılan bin 200 bilet tükendi

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Elazığspor'a Güzide Gebzespor deplasmanında ayrılan bin 200 bilet tükendi
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Seza Çimento Elazığspor'a Gebzespor ile oynanacak deplasman maçı için ayrılan bin 200 kişilik tribün biletlerinin tamamı maç gününden önce tükendi. Kulüp, ek kontenjan dahil tüm biletlerin satıldığını, maç günü deplasman tribünü bilet satışı yapılmayacağını açıkladı.

Elazığsporlu taraftarlar, deplasmanda oynanacak olan Güzide Gebzespor maçı öncesi ayrılan bin 200 kişilik biletlerin tamamını tüketti.

Seza Çimento Elazığspor'a ayrılan bin 200 kişilik deplasman tribün biletlerinin tamamı maç gününden önce tükendi. Gakgoşlar sezonun ilk kapalı gişesini Kocaeli deplasmanında yapacak.

Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada; "Yarın Alaettin Kurt Stadyumu'nda Gebzespor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, ek kontenjan dahil olmak üzere taraftarlarımıza ayrılan deplasman tribünündeki tüm biletler tükenmiştir. Bu nedenle maç günü deplasman tribünü bilet satışı yapılmayacaktır. Takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayarak tribünleri dolduran, desteğini bir kez daha gösteren büyük Elazığspor taraftarına teşekkür ediyoruz. Yarın Alaettin Kurt Stadyumu'nda, takımımızın mücadelesine hep birlikte güç katacak; bordo-beyaz sevdamızı tribünlerde tek yürek, tek ses olarak haykıracağız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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