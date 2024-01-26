Elazığlı sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece yaptı
Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular Zelal Şengür, Yusuf Eren Yıldırım, Alpaslan Hamza Kıvık ve Buse Özgür önemli dereceler elde etti.
Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Elazığ'ın yoğun bir sporcu kafilesiyle katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 4 sporcu derece yaptı.
22-29 Ocak tarihleri arası Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Elazığlı sporcular önemli dereceler elde etti. Elazığ kafilesinden; Zelal Şengür, Yusuf Eren Yıldırım ve Alpaslan Hamza Kıvık sikletlerinde 1. olurken, Buse Özgür ise 2. oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörü tebrik etti. - ELAZIĞ