Elazığlı sporcular Avrupa Kick Boks Şampiyonasından 3 madalya çıkardı.

Dünya Kick Boks Federasyonu Başkanlığı 2023 yılı faaliyet programında yer alan Gençler, Yıldızlar, Minikler Avrupa Kick Boks Şampiyonası İstanbul'da gerçekleştirildi. 25 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Gençler, Yıldızlar, Minikler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Elazığ'ı ve Türkiye'yi temsilen antrenörleri Zülfü Topuz ve Mustafa Karadağ ile birlikte sporcular Yusuf Eren Yıldırım, Orhan Bulğak ve Deniz Şengür katıldı. Full Contact branşında şampiyonaya katılan sporculardan Yusuf Eren Yıldırım 2., Orhan Bulğak ve Deniz Şengür 3. olarak madalya almaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hem ilimizi hem de ülkemizi temsil etmek üzere İstanbul'da gerçekleştirilen Gençler, Yıldızlar, Minikler Avrupa Kick Boks Şampiyonasına katılan sporcularımız ve antrenörlerimiz önemli başarılar elde ederek bizleri çok mutlu ettiler. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ