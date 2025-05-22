Elazığlı Sporcular 19 Mayıs Kupası'nda 9 Madalya Kazandı

Elazığlı Sporcular 19 Mayıs Kupası'nda 9 Madalya Kazandı
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Malatya'da düzenlenen İller Arası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Kupası'nda Elazığ'ı temsil eden sporcular, toplamda 7 birincilik ve 2 ikincilik kazanarak büyük bir başarı elde etti.

İller Arası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Kupası'nda Elazığlı sporcular 9 madalya kazandı.

Malatya'da 17 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen İller Arası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Kupası Wushu Kung Fu Turnuvası'nda Elazığ'ı temsil eden 9 sporcu, toplamda 7 birincilik ve 2 ikincilik kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcular, hem bireysel hem de takım olarak sergiledikleri yüksek performansla izleyenlerden tam not aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu başarı, ilimizde spora verilen önemin ve gençliğin doğru yönlendirilmesinin en güzel göstergelerindendir. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Disiplinli çalışmaları ve azimleri sayesinde bu önemli başarıya ulaşan sporcularımızı, emek veren antrenörlerini ve desteklerini esirgemeyen ailelerini gönülden tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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