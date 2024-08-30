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Elazığlı sporcu Alpaslan Hamza Kıvık Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan Elazığlı sporcu Alpaslan Hamza Kıvık, 91 kilo low kick branşında madalya hedefliyor. Antrenörü Zülfü Topuz, Alpaslan'ın ülkeye madalyayla döneceğine inandığını belirtti.

Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Alpaslan Hamza Kıvık mücadele edecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de devam eden Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan Elazığlı sporcu Alpaslan Hamza Kıvık madalya hedefliyor. 91 kilo low kick branşında ringe çıkan Alpaslan, ülkeye madalyayla dönmeyi hedefliyor. Genç sporcunun Son Hilal Topuz Fight Club'tan antrenörü Zülfü Topuz, "Alpaslan Hamza gerek efendiliği, gerek sporculuğu ile ülkemize çok madalya kazandıracaktır. Yine kulübümüzün yetiştirdiği Yusuf Eren Yıldırım da organizasyonda 63,5 kilo genç erkekler full contact branşında mücadele edecek her iki sporcumuza da başarılar diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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