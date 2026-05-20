Haberler

Elazığlı atletlerden Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

Elazığlı atletlerden Türkiye Şampiyonasında büyük başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen Okullar Arası Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular, gülle atmada Türkiye şampiyonluğu ve disk atmada ikincilik dahil önemli dereceler elde etti.

Okullar Arası Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular önemli dereceler elde etti.

16-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden Kaya Karakaya Spor Lisesi Atletizm Takımı sporcuları gösterdikleri üstün performanslarla dikkat çekti. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada Elazığlı atletler önemli dereceler elde ederek hem okullarını hem de Elazığ'ı gururlandırdı.

Şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gülnaz Çetin, gülle atma branşında elde ettiği 13,37 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Başarılı sporcu aynı zamanda disk atma branşında da 37,83 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi olarak çifte başarı elde etti. Şampiyonada mücadele eden bir diğer sporcu Leyla Arlı ise 3000 metre yürüyüş yarışmasında Türkiye beşincisi olurken, Cennet Ağırtaş da uzun atlama branşında Türkiye altıncılığı elde ederek Elazığ adına önemli sonuçlar aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Eskişehir'de düzenlenen Okullar Arası Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden Kaya Karakaya Spor Lisesi sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz. Özellikle Gülnaz Çetin'in Türkiye Şampiyonluğu elde etmesi bizleri son derece gururlandırmıştır. Bunun yanında farklı branşlarda elde edilen dereceler de Elazığ atletizminin gelişimini ve potansiyelini bir kez daha göstermiştir. Sporcularımızın disiplinli çalışmaları, antrenörlerimizin özverili emekleri ve okul idaremizin destekleriyle gelen bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çağrısına CHP'den ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt! Olay sözlere çok başka yerden baktı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Aktivistlere insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne karşı haykırdı
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak