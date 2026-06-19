Elazığlı antrenör Akın Keleş'e milli görev

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan taekwondo antrenörü Akın Keleş, iki önemli uluslararası organizasyonda Büyükler Milli Takım Antrenörü olarak ülkeyi temsil edecek.

22-23 Haziran 2026 tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek olan Altay Taekwondo Şampiyonası ile 25-26 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kazakistan Open Taekwondo Şampiyonasında Büyükler Milli Takım Antrenörü olarak görev alacak olan Akın Keleş, Türk taekwondosunun uluslararası arenadaki başarısı için milli takım kafilesiyle birlikte mücadele verecek. Yetiştirdiği sporcular ve elde ettiği başarılarla Elazığ sporuna önemli katkılar sunan Akın Keleş'in bu önemli göreve layık görülmesi, kentin spor camiasında büyük gurur ve memnuniyetle karşılandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, antrenörümüz Akın Keleş'in Büyükler Milli Takım Antrenörü olarak böylesine önemli uluslararası organizasyonlarda görev alacak olmasından büyük gurur duyuyoruz. Hocamıza ve ay-yıldızlı formamız için mücadele edecek Milli Takım kafilemize Altay Taekwondo Şampiyonası ve Kazakistan Open Taekwondo Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı