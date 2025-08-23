Elazığ Yıldırım FK, Adana'da Kamp Yapacak

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin yeni takımı Yıldırım FK, Adana 01 FK'nın daveti üzerine Adana'da kamp yapacak.

Geçtiğimiz sezon kurulan ve ilk yılında şampiyon olarak 1. Amatör Küme'ye yükselen Elazığ Yıldırım FK, yine bir ilke imza atarak Adana'da kamp yapacak. Yeni sezon hedefini de şampiyonluk olarak belirleyen sarı-siyahlı camia, Adana 01 FK'nın daveti üzerine Adana'ya gidecek. 24-30 Ağustos tarihleri arası düzenlenecek olan kamp kapsamında Yıldırım FK, Gençlik Spor Tesisleri'nde konaklayacak ve Adana 01 FK'nın altyapı takımlarıyla hazırlık maçları yapacak.

Elazığ Yıldırım FK Başkanı Turgay Yargı konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunarak, "Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu'ya ve yönetim kurulu üyelerine bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Takımımız mini kamp programıyla sezona daha iyi hazırlanma imkanı bulacak. Yeni sezonda hedefimiz yine şampiyonluk olacak ve Elazığ'ı üst liglerde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ