Elazığ Tenis Takımı Yarı Finalde

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Tenis Takımı grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Muş'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 1. Etap 7. Grup Müsabakalarında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Tenis Takımı önemli bir başarıya imza attı. Toplam 10 takımın mücadele ettiği organizasyonda Elazığ temsilcisi, başarılı performansıyla grubunu birinci sırada tamamlayarak yarı final müsabakalarına yükseldi.

Elde edilen sonuçla birlikte Elazığ temsilcisi, yarı final müsabakalarında mücadele etme hakkı kazandı. Yarı final karşılaşmalarının Elazığ'da düzenleneceği ve Elazığlı tenisçilerin kendi seyircisi önünde Türkiye finallerine yükselmek için korta çıkacağı öğrenildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Muş'ta düzenlenen ANALİG Tenis 1. Etap 7. Grup Müsabakaları'nda grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükselen Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız Mustafa Bükra Demir, Ahmet Melikşah Güleç ve Eymen Dağdelen'i, ayrıca bu başarıda büyük emeği bulunan antrenörlerimiz Zafer Diler, Mehmet İrgin, Ramazan Eser ve Melek Özkan'ı gönülden tebrik ediyoruz. Genç sporcularımızın elde ettiği bu önemli başarı, ilimizde yürütülen altyapı çalışmalarının ve spora yapılan yatırımların en güzel göstergelerinden biridir. Yarı final müsabakalarının ilimiz Elazığ'da gerçekleştirilecek olması da bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Sporcularımıza ve teknik ekibimize yarı final etabında üstün başarılar diliyor, Elazığ'ı en iyi şekilde temsil ederek Türkiye finallerine yükseleceklerine yürekten inanıyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı