Haberler

Elazığ Tenis Takımı Yarı Finalde

Elazığ Tenis Takımı Yarı Finalde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Gençlik Ve Spor Kulübü Tenis Takımı grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Tenis Takımı grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Muş'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 1. Etap 7. Grup Müsabakalarında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Tenis Takımı önemli bir başarıya imza attı. Toplam 10 takımın mücadele ettiği organizasyonda Elazığ temsilcisi, başarılı performansıyla grubunu birinci sırada tamamlayarak yarı final müsabakalarına yükseldi.

Elde edilen sonuçla birlikte Elazığ temsilcisi, yarı final müsabakalarında mücadele etme hakkı kazandı. Yarı final karşılaşmalarının Elazığ'da düzenleneceği ve Elazığlı tenisçilerin kendi seyircisi önünde Türkiye finallerine yükselmek için korta çıkacağı öğrenildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Muş'ta düzenlenen ANALİG Tenis 1. Etap 7. Grup Müsabakaları'nda grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükselen Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız Mustafa Bükra Demir, Ahmet Melikşah Güleç ve Eymen Dağdelen'i, ayrıca bu başarıda büyük emeği bulunan antrenörlerimiz Zafer Diler, Mehmet İrgin, Ramazan Eser ve Melek Özkan'ı gönülden tebrik ediyoruz. Genç sporcularımızın elde ettiği bu önemli başarı, ilimizde yürütülen altyapı çalışmalarının ve spora yapılan yatırımların en güzel göstergelerinden biridir. Yarı final müsabakalarının ilimiz Elazığ'da gerçekleştirilecek olması da bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Sporcularımıza ve teknik ekibimize yarı final etabında üstün başarılar diliyor, Elazığ'ı en iyi şekilde temsil ederek Türkiye finallerine yükseleceklerine yürekten inanıyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük

Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler