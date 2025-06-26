Elazığ Takımından Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Başarı

Elazığ Takımından Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Başarı
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Elazığ takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap Doğu Anadolu Bölgesi Minik Erkekler Cimnastik Yarışması'nda bölge 3.'sü oldu. Sporcuların özverili çalışmaları, bireysel dereceleriyle de dikkat çekti.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Doğu Anadolu Bölgesi Minik Erkekler Cimnastik Yarışması'nda Elazığ takımı başarıya imza attı.

Elazığ ekibi, zorlu mücadelelerin ardından takım sıralamasında bölge 3.lüğünü elde etti. Takımın disiplini, koordinasyonu ve özverili çalışması başarıyı beraberinde getirdi. Bireysel kategoride de Emin Polat 5., Muhammed Ali Erdem 7. ve Ekrem Sarp Ceylan 8. oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Bu başarıda emeği geçen tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ediyoruz. altyapıdan yetişen bu yeteneklerin ulusal başarılar için umut verdiğini katıldığımız müsabakalardan elde ettiğimiz derecelerle alacağımıza inanıyoruz. Tesisleşme noktasında attığımız adımlar ve ekipmanlarla beraber, inşallah Elazığ cimnastikte de adından söz ettirecektir. Bir kez daha dereceye giren sporcularımızı ve antrenörümüz Fuat Fırat Ünlü'yü başarılarından dolayı kutluyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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