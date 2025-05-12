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Elazığ Satranç İl Birinciliği Turnuvası Büyük Heyecanla Devam Ediyor

Elazığ Satranç İl Birinciliği Turnuvası Büyük Heyecanla Devam Ediyor
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Elazığ Yaşayan Stadyum - Satranç Salonunda düzenlenen Elazığ Satranç İl Birinciliği müsabakasında 18 takımdan 226 sporcu yarışıyor. Dereceye giren takımlar Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programında yer alan Elazığ Satranç İl Birinciliği müsabakasında büyük heyecan devam ediyor.

Elazığ Yaşayan Stadyum - Satranç Salonunda Kulüpler İl Yöre Yarışmaları 10 Mayıs Cumartesi günü başladı. Turnuvaya 18 takımdan toplam 226 sporcu katılım sağladı. Turnuvada ilk 4 dereceyi elde eden takımlara kupa ve ilk sekiz sporcusuna madalya takdimi yapılacak. Dereceye giren ilk üç takım ise Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programında yer alan Elazığ Kulüpler İl Yöre Yarışmaları 10-12 Mayıs tarihlerinde Elazığ Yaşayan Stadyum-Satranç Salonunda düzenleniyor. Turnuvaya 18 takımdan 226 sporcu katılım sağladı ve bu büyük ilgi ve katılım bizleri gururlandırdı. Düzenlenen turnuvaya katılım sağlayan dereceye giren ve yapılacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonasında ilimizi temsil edecek kulüpleri ve sporcuları aynı zamanda antrenörlerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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