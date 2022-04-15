Elazığ Karakoçan FK, Darıca Gençlerbirliği karşısında

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup 35. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2.Grup 35. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, kümede kalma mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligin 34. haftasında deplasmanda Şile Yıldızspor'a mağlup olarak 6 maçlık yenilmezlik serisine nokta koyan Elazığ ekibi, Darıca Gençlerbirliği'ni mağlup ederek alt sıralarla bağını tamamen koparmak istiyor.

Pazar günü saat 15.00'te başlayacak Elazığ Karakoçan FK-Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasını Edirne Bölgesi C Klasman Hakemi Gökhan Alkayalar yönetecek. Alkayalar'ın yardımcılıklarını Kırklareli Bölgesi C Klasman Yardımcı hakemlerinden Göker Erel ile Tahir Yalçın yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Kırklareli Bölgesel Lig Hakemi Uğurcan Şanlı görevlendirildi

Mavi-beyazlı ekipte bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bu karşılaşma öncesi Elazığ Karakoçan FK, 38 puanla 11. sırada bulunurken, Darıca Gençlerbirliği ise 17. sırada yer alıyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor