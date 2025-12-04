Elazığ paletli yüzme yarışlarında dünya 3.'sü oldu

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, CMAS 2025 Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupasında büyük başarı elde etti.

Macaristan'ın Kecskemet kentinde düzenlenen CMAS 2025 Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası, dünyanın birçok ülkesinden genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Elazığ'ı temsilen yarışmalara Elazığ Gençlik ve Spor Kulübüne bağlı 5 sporcu ve 3 antrenör katıldı. Dünya Kupası'nda yarışan genç sporcular arasında üstün performans sergileyen Huzeyfe Berat Gecekuşu, iki farklı kategoride önemli başarı elde etti. Gecekuşu, 50 metre su üstü ve 200 metre su üstü stillerinde gösterdiği başarılı derecelerle dünya 3.'sü olarak bronz madalya kazandı. Genç yüzücünün başarısı hem kulübünde hem de Elazığ spor camiasında sevinç oluşturdu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Macaristan'ın Kecskemét şehrinde düzenlenen CMAS 2025 Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupasında ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızı yürekten tebrik ediyoruz. 5 sporcumuz ve 3 antrenörümüzden oluşan kafilemiz, turnuvada örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Özellikle sporcumuz Huzeyfe Berat Gecekuşu'nun 50 metre su üstü ve 200 metre su üstü kategorilerinde dünya 3.'sü olarak bronz madalya kazanması, Elazığ spor camiası açısından büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize, ailelerine ve bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyor; gençlerimizin bundan sonraki ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımızı yineliyoruz" denildi. - ELAZIĞ