Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koşusu'nu Dörtnalbeyi Kazandı

Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koşusu'nu Ferit Yardımcı jokeyliğinde Dörtnalbeyi kazandı. Yarışta Yutangirdap ikinciliğe yerleşirken, Ulupamir üçüncü, Bilirkişi dördüncü, Ulugöl de beşinci oldu.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koşusu'nu bu yıl Ferit Yardımcı jokeyliğinde Dörtnalbeyi kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koşusu'na 4+ yaşlı 12 safkan Arap atı katıldı. Kum pistte 1800 metre mesafede gerçekleşen mücadeleyi Ömer Yardımcı'nın sahibi olduğu, Eyyüp Yardımcı'nın antrene ettiği Dörtnalbeyi Jokeyi Ferit Yardımcı ile kazandı. Ö. Ümit Akşen ve Samet Yıldırım tarafından yetiştirilen 6 yaşındaki kır at, son startında Elazığ Valiliği Koşusu'nu ikincilikle tamamlamıştı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koşusu'nda Yutangirdap ikinciliğe yerleşirken, Ulupamir üçüncü, Bilirkişi dördüncü, Ulugöl de beşinci sırada yer aldı.

Kazanan Dörtnalbeyi için koşudaki bitiriş derecesi 2.14.79 olurken farklar 1,5 boy - 4,5 boy - 2,5 boy - 5 boy şeklinde sonuçlandı.

Yarışın ardından, Elazığ Vali Yardımcısı İsmail Alsancak'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç kazanan safkanın sahibi adına Mahmut Yardımcı'ya plaket ve çiçek takdim etti. - ELAZIĞ