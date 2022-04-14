Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı

Elazığ Hipodromu'nda 2022 yılının startı verildi. 50 yarış gününün bulunduğu ve Kasım ayına kadar devam edecek sezonun ilk yarışını 'Spuriorus' isimli at kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen yarışların 2022 yılı sezonu düzenlenen koşularla başladı. Yurtbaşı Beldesi'nde bulunan hipodromda, at yetiştiricisi Abdullah Şahin adına düzenlenen koşuda jokeyliğini Menderes Avşar'ın yaptığı 'Spuriorus' adlı at finişi ilk gördü. Ayrıca Ramazan dolayısıyla hipodroma gelen vatandaşlara iftarlık ikram edildi. 50 yarış gününün bulunduğu sezon Kasım ayına kadar devam edecek.