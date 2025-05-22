Elazığ Hipodromu'nda Jandarma Koşusunu 'Ahmet Ağa' Kazandı

Elazığ Hipodromu'nda Jandarma Koşusunu 'Ahmet Ağa' Kazandı
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Elazığ Hipodromu'nda gerçekleştirilen Jandarma koşusunu 'Ahmet Ağa' isimli safkan at, 1.27.92'lik derecesiyle kazanarak gövde gösterisi yaptı. Ödül töreninde kazanan atın sahibi ve jokeyine ödülleri verildi.

Elazığ Hipodromu'nda yapılan Jandarma koşusunu 'Ahmet Ağa' isimli safkan at kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda yılın en önemli mücadelelerinden biri olan Jandarma koşusunu Ahmet Ağa isimli safkan kazandı. 4+ yaşlı safkan Arap atların katılımıyla 1200 metre kum pistte koşuldu. Ferat Artun'un sahibi ve yetiştiricisi olduğu safkan, jokeyi Yusuf Cengiz ile 1.27.92'lik bitiriş derecesine imza atarak galibiyete ulaşan isim oldu. Yarış sonrası düzenlenen törende, kazanan atın sahibi adına Ahmet Dilmaç'a ödülünü 8. Kolordu Garnizon Komutanı Tümg. Tamer Atay, jokeyi Yusuf Cengiz'e ise ödülünü İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Alpaslan Doğan da Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik'e günün anısına plaket takdim etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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