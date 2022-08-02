Elazığ haberleri: GSB Elazığ Yurtları yeni döneme hazırlanıyor

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki yurtlar, yapılan çalışmalar ile yeni döneme hazırlanıyor.

2021-2022 eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte 9 bin 49 kişilik GSB yurtları, başlatılan bakım onarım ve peyzaj çalışmalar ile yeni döneme hazırlanıyor. Bu çerçevede kampüs içerisinde yer alan Harput ve Sare Ana ile en büyük erkek yurdu olan Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdun'da bakım onarım ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalara dair bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Yeni bir eğitim öğretim döneminde yurtlarımızın kapılarını tekrar şehrimizde okuyan gençlerimiz için açacağız. Öğrencilerimizin daha konforlu ve sosyal donatılarla birlikte verimli vakit geçirebilmesi imkanlardan faydalanabilmesi adına ve sıklıkla vakit geçirdikleri noktalarda yaptığımız çalışmalara Harput ve Sare Ana yurdumuz da yemekhane bakım onarım ve peyzaj çalışmaları ile Ahmet kabaklı yurdumuzda odalarımızı revize ederek eğitim odaları, genç ofis ve kütüphane kazandırıyoruz. Yeni dönemde gelecek gençlerimiz için inşallah hazır hale getireceğiz" dedi. - ELAZIĞ