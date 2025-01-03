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Elazığ FK'da Transfer Tahtası Sorunu: Mevcut Kadro ile Devam İhtimali

Elazığ FK'da Transfer Tahtası Sorunu: Mevcut Kadro ile Devam İhtimali
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Elazığ FK Basın Sözcüsü Fatih Çakar, transfer tahtasının açılamaması durumunda mevcut oyuncularla yola devam etmek zorunda kalacaklarını bildirdi. Geçmiş dönem alacakları nedeniyle bazı futbolcuların anlaşmaya yanaşmadığını belirten Çakar, kulübün geleceği için destek çağrısında bulundu.

Transfer tahtasını açamadıkları takdirde mevcut oyuncularla yola devam etmek zorunda kalacaklarını aktaran 23 Elazığ FK Basın Sözcüsü Fatih Çakar, geçmiş dönemden alacakları nedeniyle anlaşmaya yanaşmayan futbolculara çağrıda bulunarak kulübün geleceği adına destek istedi.

Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 23 Elazığ FK'da transfer tahtası sorunu aşılamıyor. Kulüp Basın Sözcüsü Fatih Çakar gelinen noktada geçmiş dönemden alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran bazı futbolcular ile anlaşma sağladıklarını ancak bazı futbolcuların anlaşmaya yanaşmadığını belirterek transfer tahtasının tıkanma noktasına geldiğini belirtti. Çakar, kulübün transfer tahtasını açabilmesi için gerekli anlaşmaları yapmakta zorluk yaşadığını söyledi. Alacakları konusunda anlaşmaya varmayan futbolcuların, kulübün geleceğini zor durumda bırakabileceğini vurgulayan Çakar, bu oyunculara çağrıda bulunarak, 23 Elazığ FK'nın geleceği için destek istedi. Eğer transfer tahtası açılamazsa, kulüp mevcut kadro ile yoluna devam etmek zorunda kalacak. Çakar, tüm bu zorluklara rağmen takımın başarısının ve geleceğinin, oyuncuların vereceği desteğe bağlı olduğunu belirterek, "23 Elazığ FK, transfer tahtasının açılabilmesi için gerekli desteği almadığı takdirde, mevcut kadrosuyla mücadele etmeye devam edecek. Bu durumun, kulübün sezon hedefleri ve iddialı geleceği için kritik önem taşımaktadır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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