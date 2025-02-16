Elazığ'da Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi

Elazığ'da Okul Sporları kapsamında 4 branşta müsabaka sona erdi.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen küçükler yüzme, tenis, güreş serbest-grekoromen ve havalı tüfek müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara yüzlerce sporcu katıldı. Müsabakalarda derece alan takımlar gruplarda ve şampiyonalarda Elazığ'ı temsil edecekler.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Her geçen gün daha başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Okul Sporları kapsamında ilimizde düzenlenen küçükler yüzme müsabakasına 30 kadın 25 erkek toplam 55 sporcu, tenis müsabakasına 4 takım 15 sporcu, güreş küçükler serbest-grekoromen müsabakasına 20 sporcu ve havalı tüfek genç yıldız müsabakalarına ise 27 sporcunun katılımı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilerek sona erdi. Müsabakalarda dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ