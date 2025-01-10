Elazığ'da Okul Sporları Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti

Elazığ'da okul sporları kapsamında Dart Yıldız-Genç Erkek ve Kızlar, Badminton Gençler-A, Atletizm Kros Gençler-A/Gençler-B, Yıldızlar ve Kick Boksta Gençler-A/Gençler-B olmak üzere 4 branşta müsabakalar düzenlendi.

Okul sporları kapsamında düzenlenen Dart Yıldız Genç Erkek ve Kızlar kategorisinden 55 kız 80 erkek toplam 135 sporcu, Badminton Gençler-A kategorisinden 30 kız 38 erkek toplam 68 sporcu, atletizm kros müsabakalarına 75 kız 90 erkek sporcu ve Kick Boks Gençler-A Gençler-B kategorisine 48 kız 72 erkek toplam 120 sporcu katılım sağlayarak kıyasıya mücadele etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan dart müsabakası 8-9 Ocak tarihleri arasında Yaşayan Stadyum dart salonunda, badminton müsabakası 9 Ocak tarihinde Yaşayan Stadyum badminton salonunda, atletizm müsabakası 8 Ocak tarihinde Kültür Parkta ve kick boks müsabakası ise 9 Ocak tarihinde Yakup Kılıç Spor Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen müsabakalar ferdi ve grup halinde düzenlenirken dereceye giren sporcular gruplarda Elazığ'ı temsil edecek. Müsabakalar, dereceye giren takımlara madalya takdimi yapılmasının ardından sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul Sporları kapsamında il genelinde düzenlenen Dart Yıldız- Genç Erkek ve Kızlar, Badminton Gençler-A, Atletizm Kros Gençler-A/Gençler-B, Yıldızlar ve Kick Boksta Gençler-A/Gençler-B müsabakalarına yoğun ilgi ve katılım gerçekleştirildi. Sporcularımız ciddi bir emek harcayarak mücadele ettiler. Düzenlenecek olan Grup müsabakalarında ve Şampiyonlarda sporcularımıza başarılar diliyor, dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ