Elazığ'da Kaykay ve Paten Sporu Resmi Faaliyete Geçti

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kaykay ve tekerlekli paten branşlarında resmi olarak faaliyet göstermeye başladı. Elazığlı genç sporcular, Türkiye finallerine katılarak kenti başarıyla temsil etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ilk kez resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan kaykay ve tekerlekli paten branşlarında, Elazığlı genç sporcular Türkiye finallerinde kenti temsil etti.

Elazığ'da son yıllarda gençlerin dinamizmiyle büyüyen kaykay ve tekerlekli paten sporu, artık kentte resmi olarak faaliyet gösteriyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan kaykay ve paten branşı, gençlerin özgürlük, denge ve yaratıcılığı bir arada yaşadığı yeni bir spor alanı olarak dikkat çekiyor. İlk kez resmi müsabakalara katılan Elazığ Kaykay ve Paten sporcuları, kısa sürede elde ettiği başarılarla kentin adını ulusal arenada duyurmaya başladı. 24-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Kaykay Türkiye Finalleri'nde Elazığ'ı başarıyla temsil eden genç sporcular, büyük bir heyecanla ilk deneyimlerini yaşadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ gençliği, enerjisini ve potansiyelini farklı alanlarda göstermeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, artık kaykay sporu da Elazığ'da resmi olarak faaliyet gösteren branşlarımız arasında yerini aldı. İlk kez bu yıl sporcularımızı Türkiye genelindeki resmi müsabakalara gönderdik. Bu, hem ilimiz hem de gençlerimiz için büyük bir adım. Amacımız, bu branşları sadece bir spor değil, aynı zamanda gençlerimizin kendini ifade edebileceği yaratıcı bir alan haline getirmek. Bu branşlarda ilk adımlarımızı attık. Şimdi hedefimiz, Elazığ'ı Türkiye'de kaykay ve paten sporunun gelişim merkezlerinden biri haline getirmek. Gençlerimizin heyecanı ve enerjisiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
