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Elazığ'da kaybolan 40 küçükbaş hayvan dronlarla bulundu

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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde kaybolan 40 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saat süren dron destekli çalışması sonucu bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde kayıp 40 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saat süren dron destekli çalışması sonucu bulundu.

Sularbaşı Mahallesi'nde besici M.K, meraya saldığı 40 koyunu kaybolunca İl Jandarma Komutanlığı'ndan bulunması için destek istedi.

İhbar üzerine koyunların kaybolduğu bölgede dron desteğiyle 4 saatlik çalışma yapan ekipler, hayvanları 7 kilometre uzaklıkta Çakmakkaya köyü sınırlarındaki kırsal arazide buldu.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Spor

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