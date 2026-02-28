Haberler

Elazığ'da amatör maçlar ertelendi

Elazığ'da amatör maçlar ertelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da perşembe günü etkili olan kar yağışı, futbol sahalarının karla kaplanmasına neden oldu. Bu durum, hafta sonu oynanması planlanan yerel lig müsabakalarının 7 Mart'a ertelenmesine yol açtı.

Elazığ'da perşembe günü etkili olan kar yağışı sonrası hafta sonu oynanması planlanan amatör lig maçları ertelendi.

Elazığ genelinde perşembe günü etkili olan kar yağışı sonrası futbol sahaları da karla kaplandı. Elazığ'da da hafta sonu oynanması gereken yerel lig müsabakaları elverişsiz saha koşulları nedeniyle 7 Mart'a ertelendi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde etkisini gösteren kar yağışı ile oluşan elverişsiz saha koşulları nedeniyle, 28 Şubat Cumartesi günü oynanması gereken yerel U18 ve U15 Liglerinin müsabakaları Futbol İl Tertip Komitesi kararı ile 1 hafta ileri kaydırılarak, 07 Mart 2026 tarihinde oynanmasına karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı