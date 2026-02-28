Elazığ'da amatör maçlar ertelendi

Elazığ'da perşembe günü etkili olan kar yağışı sonrası hafta sonu oynanması planlanan amatör lig maçları ertelendi.

Elazığ genelinde perşembe günü etkili olan kar yağışı sonrası futbol sahaları da karla kaplandı. Elazığ'da da hafta sonu oynanması gereken yerel lig müsabakaları elverişsiz saha koşulları nedeniyle 7 Mart'a ertelendi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde etkisini gösteren kar yağışı ile oluşan elverişsiz saha koşulları nedeniyle, 28 Şubat Cumartesi günü oynanması gereken yerel U18 ve U15 Liglerinin müsabakaları Futbol İl Tertip Komitesi kararı ile 1 hafta ileri kaydırılarak, 07 Mart 2026 tarihinde oynanmasına karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı