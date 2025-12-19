Elazığ'da gençlik merkezleri ile gelecek inşa ediliyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren gençlik merkezleri, merkezin yanı sıra ilçe ve beldelerde yürüttüğü yaygın eğitim, kültür, sanat, spor ve teknoloji odaklı çalışmalarla Türkiye'ye örnek bir gençlik modeli ortaya koyuyor.

Elazığ'da haftanın her günü ve yılın 365 günü kesintisiz hizmet veren gençlik merkezleri, özellikle yarıyıl ve yaz tatilleri başta olmak üzere tüm tatil dönemlerinde çocukların ve gençlerin zamanlarını verimli, güvenli ve nitelikli şekilde değerlendirmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde binlerce gence doğrudan dokunan bu yapı, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, sosyal hayata aktif katılım sağlamalarına ve geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarına imkan sunuyor. Elazığ merkezde faaliyet gösteren Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi, gençlerin yoğun ilgisiyle şehrin sosyal ve kültürel cazibe merkezlerinden biri haline gelirken; Palu, Kovancılar ve Arıcak Gençlik Merkezleri ilçelerde gençliğin buluşma noktası oluyor. Akçakiraz ve Yazıkonak Gençlik Merkezleri ise beldelerde gençlik hizmetlerinin en ücra noktalara kadar ulaştığını gözler önüne seriyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gençlik merkezlerimiz, yalnızca kurs verilen alanlar değil; gençlerimizin kendini güvende hissettiği, yeteneklerini keşfettiği, sosyalleştiği ve hayallerine yön verdiği yaşam merkezleridir. Merkezlerimiz haftanın her günü ve yıl boyunca kesintisiz şekilde hizmet vererek, özellikle tatil dönemlerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını verimli değerlendirmelerine imkan sunmaktadır. Elazığ'da merkezden beldelere kadar uzanan güçlü bir gençlik altyapısı oluşturduk. Amacımız; milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine hakim, üretken ve özgüvenli bir gençlik yetiştirmektir" denildi. - ELAZIĞ