Elazığ'da E-Spor takımı kuruldu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın destekleriyle Elazığ Belediye spor Bünyesinde E-Spor Takımı kuruldu.

Gençliğe, spora ve sporcuya destek olmaya devam eden Elazığ Belediyesi, sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak adına yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Birçok spor dalında aktif olarak yer alan Elazığ Belediyespor Kulübü bünyesinde E-Spor takımı kuruldu. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi'nin öncülüğünde kurulan E-Spor takımı ile teknolojiye ve spora meraklı olan Elazığlı gençler bir araya gelerek hem spor yapacak hem de eğlenecek.

Birçok oyunda mücadele edecek Elazığ Belediyespor E-Spor takımı için oyuncu seçmeleri gerçekleştirilecek. Ardından sporcu lisanslama işlemleri yapılacak. Elazığ Belediyespor E-Spor takımı Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından kurulan liglerde ve düzenlenen turnuvalarda boy gösterecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlere yönelik birçok projeyi hizmete geçirdiklerini ifade eden Başkan Şahin Şerifoğulları "Elazığ Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında yer alarak her zaman gençlerimize destek olduk. Şehrimizde spor aktivitelerini artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda Elazığ Belediyespor Kulübü'müz bünyesinde E-Spor takımımızı kurduk" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor