Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinlikleri ile Kutlandı

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kent merkezi ve tüm ilçelerde düzenlenen spor müsabakalarıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde yüzlerce sporcu, Cumhuriyet'in 102. yılı onuruna sahaya çıktı.

Elazığ merkezde atletizm, dart, paletli yüzme, bocce ve masa tenisi branşlarında düzenlenen yarışmalarda genç sporcular büyük bir heyecan yaşadı. Katılımın yoğun olduğu organizasyonlarda, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verildi. Etkinlikler boyunca izleyiciler, sporcuları alkışlarla destekleyerek bayram coşkusuna ortak oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 102. yılında gençlerimizi sporun birleştirici ruhu altında buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Spor, sadece bir yarış değil; dayanışmanın, kardeşliğin ve milli birliğin simgesidir. Bu anlamlı günde tüm sporcularımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz"

Vatandaşlar da düzenlenen etkinliklerin hem gençleri spora teşvik ettiğini hem de Cumhuriyet coşkusunu güçlendirdiğini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Elazığ genelinde düzenlenen bu anlamlı etkinlikler, Cumhuriyet'in değerlerine olan bağlılığı bir kez daha ortaya koyarken, kentte tam bir bayram havası yaşandı" denildi. - ELAZIĞ